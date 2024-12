Ilfattoquotidiano.it - Disney cambia il personaggio di una adolescente transgender: “Rispettiamo i genitori che vogliono parlarne coi figli con i loro tempi”. È polemica

Polemiche per una scelta dellain merito al film d’animazione “Win or Lose”, la cui uscita è prevista il 19 febbraio 2025 in America sulla piattaforma+, in otto puntate. Nella sceneggiatura inizialmente era prevista la presenza di una, ma all’improvviso ilè stato modificato. La nuova versione della narrazione vede l’eliminazione dei dialoghi sull’identità di genere.“Quando si tratta di contenuti animati per un pubblico più giovane, riconosciamo che moltipreferirebbero discutere di determinati argomenti con i proprisecondo i propri termini e”, ha affermato lain una dichiarazione. Ma l’annuncio arriva dopo la rielezione dell’ex presidente Donald Trump, notoriamente ostile come i repubblicani ai programmi per la diversità, l’equità e l’inclusione (Dei).