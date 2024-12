Ilrestodelcarlino.it - Condanna a Nicola Lodi: sospensione di 18 mesi e impatto sull'amministrazione Fabbri

E adesso? Lacomminata all’assessorenell’ambito della vicenda Cidas, inevitabilmente rappresenta uno spartiacque per la vita dell’guidata da Alan. Tant’è che, nel commentare la decisione del tribunale – si tratta di una sentenza di primo grado – il primo cittadino riconosce ail fatto di essere stato "una figura cardine sia nella vittoria del centrodestra nel 2019, che successivamente nel progetto di rinascita di Ferrara". Benché il prosieguo di questa vicenda possa sembrare scontato, come al solito la realtà è un pochino più complessa. Proceduralmente, partiamo col dire che la cancelleria del tribunale deve dare comunicazione al prefetto. Predisposto il provvedimento, viene inviato al Comune che lo dovrà applicare. Nessuna interdizione fino a sentenza passata in giudicato.