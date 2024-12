Top-games.it - Come ottenere il ferro in Valheim

Prima dovrai sconfiggere The ElderTrovare ilinè una delle missioni più pericolose del gioco. Prima ancora di poter esplorare l’area in cui è nascosto il, devi prima costruire una fonderia, sconfiggere il boss, The Elder, eun oggetto chiave da quel nemico.In questa guida di, ti mostreremoe dove procurarti il ??e spiegheremotrasformare ilgrezzo in armature e armi.ilinSe vuoi trovare il, devi incominciare a prepararti per il combattimento contro il boss, The Elder. Dopo averlo sconfitto, lascerà cadere un oggetto chiave che ti aiuterà a trovare il: la chiave della palude.quella chiave dal boss della Foresta Nera ti condurrà al prossimo bioma di: la palude. Se non hai trovato una palude nella tua versione unica della mappa, tieni d’occhio le aree marroni scure.