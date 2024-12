Dilei.it - Ascolti tv del 17 dicembre, Don Matteo 14 non ha rivali. Nemmeno con Belve

Appuntamento eccezionale per Don14 che è andato in onda su Rai 1 martedì 17. E così la battaglia deglitv si fa sempre più cruenta, considerando che su Canale 5 c’era la partita di Coppa Italia, Juventus-Cagliari e su Rai 2.Don14, su Rai 1, è arrivato alla penultima puntata di stagione e tutti sono incollati allo schermo per sapere cosa accadrà tra il Capitano Martini e Giulia (Federica Sabatini). Su Rai 2 aFrancesca Fagnani chiude in bellezza, ospitando Jovanotti, Vittorio Feltri e Taylor Mega, dopo aver fatto parlare di sé per la fuga di Mammucari.Su Rai 3 Veronica Pivetti ad Amore criminale ha affrontato la storia di Alessandra Cità, una donna di 45 anni uccisa a Trucazzano (Milano) con un colpo di fucile dall’ex compagno, ossessionato dall’idea di perderla.