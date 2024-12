Bergamonews.it - Arrestati due pusher in via Paglia, uno dai carabinieri l’altro dalla polizia locale

Bergamo. Erano appostati in viaa Bergamo e hanno visto chiaramente la cessione. Hanno fotografato L.K., gambiano di 26 anni senza fissa dimora, mentre passava 3 grammi di hashish a un acquirente, ricevendo in cambio una banconota da 10 euro. Idella compagnia di Bergamo hanno fermato il cliente, che ha confermato di aver comprato dello stupefacente, così hanno controllato anche il.Non è stato facile identificarlo e perquisirlo, dato che spintonava e scalciava, tanto che i militari hanno dovuto chiedere il supporto di un’altra pattuglia. Addosso a L.K. sono stati trovati 17 grammi di hashish e 150 euro. Il 26enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Mercoledì 18 dicembre è stato accompagnato in tribunale: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora a Bergamo e in provincia e ha rinviato il processo per direttissima al 29 gennaio.