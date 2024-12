Bergamonews.it - Allerta nebbia in pianura. Da giovedì forte vento, pioggia e neve

Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaAlta pressione in graduale indebolimento sull’Europa meridionale per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica che transiterà nella giornata di domani. A seguire, da venerdì e nei giorni successivi, tempo nuovamente stabile grazie a correnti asciutte dai quadranti nord-occidentali. Ecco le previsioni meteo in provincia di Bergamo.Mercoledì 18 dicembre 2024Tempo previsto: cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Inpresenza di nebbie o nubi basse tra notte e mattino, in parziale dissolvimento in giornata e in nuova formazione dalla sera.Temperature: minime stazionarie (0/4°C), massime stazionarie o in lieve calo (10/13°C, valori inferiori sullaorientale).