Ilgiorno.it - Addio al fotografo Gian Paolo Barbieri: da Audrey Hepburn a Versace, una vita di scatti glamour

Milano, 18 dicembre 2024 – È morto, che da oltre 60 anni era uno dei fotografi internazionali più influenti nell'ambito della moda collaborando con i più importanti stilisti.è morto ieri a Milano, dove era nato nel 1935 da una famiglia di commercianti di tessuti. La prima passione diperò è il teatro. Nel 1953 ottiene un ruolo da figurante in Medea di Luchino Visconti, con Sarah Ferrati e Memo Benassi. Il suo grande amore per il cinema americano degli anni '60 lo spinge a sperimentare tecniche di illuminazione nella cantina di casa sua. ll suo primo incarico come assistente lo vede a Parigi con ildi Harpeer's Bazaar Tom Kublin, grazie all'aiuto del produttore di seta svizzero Gustav Zumstegcon, amico di famiglia. Nel 1964 torna a Milano e apre uno studio in viale Majno, cominciando presto a collaborare, insieme ani Penati, con la rivista Novità che due anni dopo diventerà Vogue Italia.