Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2024 ore 10:30

DEL 17 DICEMBRE ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIAUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE INCIDENTE TRA UN AUTO E UN CAMION SULLA A1NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI FERENTINO IN ENTRABE LE DIREZIONISEGNALIAMO LA CHIUSURA DEL NODO A24 TAGENZIALE EST PER INCIDENTE CON RIPERCUSSIONISUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE ABBIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO E TRA TOR CERVARA E IL GRA IN DIREZIOE OPPOSTASUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E A24IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E APPIACODE SULLA-FIUMICINO ALLAL’TEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EURCODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSIRALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTELNO E IL RACCORDO VERSODA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral