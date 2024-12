Iltempo.it - Tony Effe, Gualtieri ci ripensa. Il Campidoglio inciampa sul rap

Leggi su Iltempo.it

Quel pasticciaccio brutto del Circo Massimo.sì,no. Dopo l'annuncio in pompa magna del sindacoe del suo assessore Onorato, ilfa marcia indietro e cancella il rapper romano dal cast del concertone di Capodanno. I suoi testi sono misogini e sessisti e non è opportuno farlo esibire su un palco così rappresentativo e, oltretutto, finanziato con soldi pubblici. Dopo l'annuncio del cast,era stato travolto da una valanga di critiche bipartisan innescata dalle sue stesse consigliere dem. E si è dovuto arrendere: «È stato un errore - ha ammesso - Avremmo dovuto compiere prima questa valutazione e di questo ci scusiamo innanzitutto cona cui auguriamo il meglio per la sua carriera. Non è una decisione contro di lui. È presa per evitare che un momento speciale, in cui una comunità si unisce, non diventi occasione di divisione e polemica».