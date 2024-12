Biccy.it - Testi delle canzoni dei Big in gara a Sanremo, Conti: “Tony lascerà a bocca aperta, Shablo farà ballare, citati i Jalisse”

In occasione della conferenza stampa del Festival diche si è tenuta questa mattina, Carloe il direttore dell’Intrattenimento di Prime Time, Marcello Ciannamea, hanno parlato deiin.Il conduttore ha subito spento la polemica suEffe che proprio in questi giorni si è visto togliere l’ospitata al concerto di Capodanno che si sarebbe dovuto tenere al Circo Massimo a Roma a causapolemiche scatenate daisue, giudicati sessisti e violenti. La decisione è stata presa dal Comune di Roma dopo un forte pressing da parte di vari esponenti politici e da associazioni femministe come Differenza Donna. Questi gruppi hanno criticato la scelta di far esibireEffe, sottolineando che i suoinon sarebbero in linea con i valori di rispetto e parità di genere che la città di Roma promuove, specialmente in un momento come l’apertura del Giubileo.