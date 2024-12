Televisione e cinema in lutto l’attrice è morta nella sua casa a 67 anni | era malata

Leggi su Caffeinamagazine.it

Terribile notizia per il mondo dellae del. Un graveha commosso tutto il pubblico, costretto a dire addio ad un’attrice di grande successo. I suoi ruoli in alcune delle serie tv più amate sono ricordati praticamente da tutti. Aveva 67ed è deceduta, dopo aver combattuto contro un cancro. A fare l’annuncio è stato il suo agente, il quale ha rivelato che la dipartita della donna è avvenuta venerdì 13 dicembre.Solamente ora sono stati tutti informati di questoche ha travolto lasuacon tutti i suoi parenti più stretti, che non l’hanno lasciata mai sola fino all’esalazione dell’ultimo respiro. Un momento triste e una perdita che non potrà essere certamente assorbita in tempi brevi.Leggi anche:italiano in, addio al regista e sceneggiatore: aveva 46insconfitta da un cancroDopo che la notizia si è diffusa, generando questoin tutto il mondo della, in tanti hanno letto le struggenti parole del suo manager Dennis Sevier: “Quando entrava in una stanza sapevi che era lì.