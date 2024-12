Lapresse.it - Taylor Mega, relazione e dissing con Fedez per mia vendetta contro Tony Effe

Leggi su Lapresse.it

Quinta ed ultima puntata di ‘Belve’, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle: l’appuntamento è per martedì 17 dicembre, in prima serata su Rai2. Tra gli ospiti: vita, opere e visioni da influencer, 1,5 milioni di follower per la star del web, al secolo Elisia Todesco. che in un’intervista ricca di rivelazioni lancia frecciatine ai suoi ex e si confessa in un ritratto tra luci ed ombre. Nello studio di Belve,torna a parlare delin un botta e risposta con Fagnani che si fa pungente.Ildi“Lei ha partecipato al video didi, si è vendicata?”, chiede la giornalista. “Mi sono tolta qualche sassolino dalla scarpa.mi ha fatto una canzone brutta, mi dava della poco di buono”.