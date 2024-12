Gamerbrain.net - Stellar Blade si aggiorna per Natale con nuovi contenuti

Sony e SHIFT UP annunciano il rilascio per quest’oggi di un nuovomento gratuito per, il quale introdurràa tema natalizio, tra cui costumi, mini giochi ed ovviamente decorazioni a tema. Nuovomento natalizio perLa città di Xion si trasforma per le festività natalizie, rendendo la piazza centrale un luogo ideale per passare il tempo tra una missione e l’altra, con luci e addobbi stagionali. Per tale occasione vengono introdotti duebrani, Dawn Winter e Take Me Away, che crea un’atmosfera rilassante e romantica. L’mento include un mini-gioco ambientato a Xion con ricompense speciali.Tra ivi sono:Santa Dress per Eve: un costume adorabile e festivo.I’m No Santa per Adam: un outfit dal tono ironico.