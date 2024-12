Lapresse.it - Sparatoria in scuola Wisconsin, la testimonianza di una madre

Sono i tre morti dellaavvenuta nella Abundant Life Christian School di Madison, in, un istituto scolastico privato che ospita 390 studenti dei primi 12 anni del percorso scolastico Le vittime sarebbero un insegnante e uno studente oltre all’assalitore. Ad aprire il fuoco sarebbe stata la studentessa 15enne Natalie Rupnow. Lo ha riferito il capo della polizia di Madison, Shon Barnes.Un insegnante e tre studenti sono stati portati in ospedale con ferite meno gravi e due di loro sono stati dimessi in serata. Laè avvenuta nella Abundant Life Christian School. Uno studente di seconda elementare ha dato l’allarme chiamando il 911 e permettendo così l’arrivo della polizia. L’autrice della, identificata dalla Polizia in Natalie Rupnow, 15 anni, ha rivolto l’arma verso se stessa e ha sparato.