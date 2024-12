Anteprima24.it - Siglato il protocollo d’intesa tra l’Asl Benevento e la Comunità Montana del Fortore

Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato firmato oggi iltrae ladelper la realizzazione di interventi a favore degli adolescenti delle aree interne, nell’ambito del progetto “Percorsi integrati per il contrasto alle nuove vulnerabilità”. L’accordo nasce per rispondere a una situazione di crescente disagio psicologico tra gli adolescenti dell’area Alto Sannio/, come evidenziato dai dati emersi nell’indagine sui nuovi accessi ai servizi di salute mentale condotta dal Dipartimento di Salute Mentale (DSM) delnel periodo 2019-2023. L’obiettivo è offrire azioni concrete di prevenzione e supporto, promuovendo attività laboratoriali e di sensibilizzazione.Il Direttore Generale del, Dott. Gennaro Volpe, ha dichiarato:«Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per potenziare i servizi dedicati ai più giovani nelle aree interne, spesso penalizzate dalla lontananza dai centri urbani.