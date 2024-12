Lanotiziagiornale.it - Sì agli aumenti ai ministri non eletti e Fratelli d’Italia stoppa la norma salva-Renzi

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Quella del dicembre 2024 rischia di passare alla storia come la Manovra di Bilancio che ha cancellato una delle più grandi ingiustizie della storia del Paese. No, non si tratta dell’aumento degli stipendi di medici e infermieri, né dell’introduzione del salario minimo e neppure dell’indicizzazione degli stipendi dei dipendenti pubblici all’inflazione.No, no. Finalmente dopo decenni il governo di Giorgia Meloni ha avuto il coraggio di parificare lo stipendio deinona quello dei loro colleghi. Un atto di perequazione sociale che ieri è passato sotto forma di emendamento dei relatori, per la gioia di tutta la maggioranza.Biancofiore: “Un ministro non può guadagnare solo 5mila euro al mese”Come ha spiegato per tutti la senatrice di Noi Moderati Michaela Biancofiore: “Se sono d’accordo con l’aumento dello stipendio ai ministeri non parlamentari? Assolutamente sì, credo che uno che fa il ministro non può prendere 5.