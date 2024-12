Quotidiano.net - Shopping di Natale: il 53% degli italiani deve ancora completare gli acquisti

Lodientra nel vivo. A sette giorni dal 24 dicembre, un italiano su due (il 53%)terminare di acquistare i doni da mettere sotto l'albero. In media, si faranno poco meno di nove regali a testa, per un budget di 225 euro a persona ed una spesa complessiva di 8,1 miliardi. Sotto l'albero glitroveranno soprattutto capi e accessori moda, giocattoli, prodotti di profumeria e cosmetica e libri. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti. Nel budget per i regali a contare è la tredicesima. Dai 225 euro di media si passa a 270 euro tra chi riceve la mensilità in più. Con l'avvicinarsi del, i negozi guadagnano terreno e battono l'online 6 a 4. I consumatori sceglieranno infatti un punto vendita fisico per il 61% circa: il 46% presso un negozio, di vicinato o in un centro commerciale, il 10% in un negozio monomarca di una grande catena e il 4% in un mercato o mercatino.