Iodonna.it - Secondo il direttore dell'Eige, Carlien Scheele, per la crescita economica e la competitività dell'Unione, l'Europa deve affrontare il problema del divario di genere in modo più deciso e investire sulle donne, garantendo loro pari opportunità

Leggi su Iodonna.it

«Se l’UE vuole davvero diventare più competitiva, l’uguaglianza didovrebbe svolgere un ruolo cruciale». Con queste parole, l’Istituto europeo per l’uguaglianza di, lancia un monito chiaro all’Europea: il potenziale nascostonel mercato del lavoro non è più solo una questione di equità sociale, ma una necessitàimprorogabile. Mario Draghi, il suo discorso per «una veratà di» Xtà diper un’più competitivaLe cifre parlano chiaro: iloccupazionale dicosta all’UE 370 miliardi di euro all’anno, con un gap che si attesta ancora al 10,8%.