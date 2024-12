Roma, parcheggia nello spazio riservato ai disabili con un permesso falsificato

Leggi su Ilfaroonline.it

, 17 dicembre 2024- Una donna di 67 anni è stata denunciata dalla Polizia Locale diCapitale per avertoalle persone, esponendo sulla propria autovettura un contrassegno. Nel corso dei controlli finalizzati al contrasto delle soste irregolari nella zona Cipro, una pattuglia del I Gruppo Prati della Polizia Locale, giunta in via degli Ammiragli, ha proceduto con i consueti accertamenti per verificare il regolare utilizzo del posto perpresente sulla strada. In apparenza il contrassegno esposto sull’auto, in sostastallo, traeva in inganno in quanto sembrava a tutti gli effetti un atto originale.Solo a seguito delle ulteriori verifiche, avviate dagli operanti, è stato possibile accertare che ilera stato alterato, con modifica della scadenza, risalente realmente al 2023.