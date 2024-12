Ilrestodelcarlino.it - Qualità della vita: la classifica. Balzo di nove posizioni con la zavorra della sicurezza

: la provincia di Rimini risale dinelladel Sole 24 Ore rispetto a un anno fa, dal 51° al 42° posto. Bene turismo e tempo libero, male la. Siamo primi in Italia per presenze turistiche (17.035 per km quadrato) davanti a Venezia, Napoli, Milano e Roma. "La conferma – sottolinea il presidenteProvincia Jamil Sadegholvaad – di come il comparto rappresenti il traino per l’economia di un territorio, che è imprenditorialmente vivace". Rimini scala 27nella sezione ’affari e lavoro’. Bene anche la graduatoria ’cultura e tempo libero’, dove Rimini sale dal terzo al secondo posto: fanno da traino la quantità di servizi a disposizione di residenti e turisti, come palestre e piscine, e l’offerta di spettacoli. Male, anche qui ormai un classico, la sezione ’giustizia e’: 4° posto (qui si parte dal basso) su 107 province italiane.