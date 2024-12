Pogba resta in Serie A | spunta la nuova squadra ipotesi a sorpresa

Leggi su Sportface.it

Paulè pronto a ripartire dopo la squalifica per doping: il centrocampista francese ha chiesto di allenarsi con il club.L’idea di dire “basta, adesso smetto” non è mai passata nemmeno lontanamente per la testa di Paul. Dopo gli infortuni, dopo gli oltre trecento giorni senza scendere in campo, dopo la squalifica per doping, dopo tutto questo, il francese è ancora lì pronto a rimettersi in gioco e far vedere che la sua carriera non può dirsi ancora conclusa.La sua volontà è sempre stata quella di far valere le proprie ragioni, sapeva di essere innocente e nemmeno quando gli hanno proposto un patteggiamento a lui molto conveniente ha saputo accettare. Il TAS di Losanna gli ha dato ragione,non aveva assunto sostanze in maniera volontaria e ora è pronto a tornare in campo.