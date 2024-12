Lettera43.it - Papa Francesco nel 2021 scampò a un doppio attentato mentre si trovava in Iraq

a unsuicidasiin visita innel. Lo ha rivelato lui stesso in Spera, l’autobiografia scritta con Carlo Musso per Mondadori in uscita a gennaio e della quale il Corriere della Sera martedì ha pubblicato una anticipazione. Gli attentati furono sventati dall’intelligence britannica e dalla polizia irachena. Il pontefice nel libro ha raccontato di come gli fosse stato sconsigliato quel viaggio. Non solo per la pandemia Covid ma anche per la minaccia di Daesh soprattutto nell’area di Mosul. E proprio verso la città controllata dai miliziani dello Stato islamico era diretto uno dei dueri, una donna, poi intercettati.chiese anche alla sicurezza vaticana cosa ne fosse stato degliri: «Il comandante rispose laconicamente: “Non ci sono più’», ha ricordato il, «La polizia irachena li aveva intercettati e fatti esplodere.