Opere danneggiate al Mar, museo condannato in appello: dovrà pagare 225mila euro

Ravenna, 17 dicembre 2024 – La Corte d’di Bologna dà torto al Mar e lo condanna a risarcire oltre 200milaai proprietari del ciclo di immagini dedicate alla ‘Divina Commedia’ di Amos Nattini, in relazione al danneggiamento subito durante l’esposizione nelravennate tra il 2015 e il 2016. A dare la notizia è il Giornale dell’Arte, nel quale l’avvocato Giulio Volpe, docente di Legislazione comparata dei Beni culturali all’Università di Bologna sottolinea come la decisione ribalti “l’azzardata e inspiegabile sentenza di primo grado del Tribunale di Ravenna del 25 febbraio 2021”, secondo la quale non esisteva un nesso causale certo tra eventuali inidoneità dei locali e il danneggiamento. I fatti risalgono alla mostra ‘Commedia. Le visioni di Dorè, Scaramuzza, Nattini’, allestita nei locali del Mar dal 3 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016.