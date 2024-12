Quifinanza.it - Olimpiadi Milano-Cortina, detassati i premi per i medagliati italiani: la promessa di Abodi

Leggi su Quifinanza.it

Stop alle tasse suiaiazzurri. Continua il percorso di avvicinamento ai Giochi invernali di2026 sia nel lavoro di preparazione del Comitato organizzatore sia a livello istituzionale. In questo senso il ministro dello Sport Andreaha assicurato l’impegno da parte del Governo per introdurre l’esenzione sulle cifre vinte dagli atletiche riusciranno a salire sul podio alle.La detassazione“A partire dallediche il Coni e il Cip, col nostro sostegno, danno agli atleti che hanno vinto le medaglie saranno” ha annunciato il ministro, durante la cerimonia di consegna dei Collari d’oro 2024.“Quel tipo di merito non ha bisogno di prelievi fiscali” ha spiegato il titolare delle deleghe su Sport e giovani, aggiungendo che “con rammarico mi prendo la responsabilità di averlo pensato dopo Parigi e non per Parigi.