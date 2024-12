Morta Marisa Paredes la musa di Pedro Almodovar aveva 78 anni

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – E’oggi, a 78, l’attrice spagnoladel registaAlmodóvar, grazie al quale ha raggiunto la notorietà internazionale. Il decesso è avvenuto all’ospedale Fundación Jiménez Díaz di Madrid, in seguito alla complicazione di un problema coronarico. L’annuncio della scomparsa è stato con un post sui social dall’Accademia del Cinema spagnolo. Considerata uno dei migliori esempi di eleganza naturale del nuovo cinema spagnolo, nel 2000 era stata presidente della giuria del Festival di Berlino e nello stesso anno divenne presidente dell’Accademia del Cinema spagnolo; è stata insignita in patria del Premio nazionale del Cinema nel 1996, della Medaglia d’Oro al Merito delle Belle Arti nel 2007 e del Goya d’Onore nel 2018. Nata a Madrid il 3 aprile 1946 in una famiglia di modesta estrazione sociale,Parades non terminò gli studi e lavorò come apprendista presso una sarta.