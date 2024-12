Sport.quotidiano.net - Mercato. Scommessa Dele Alli. Dopo 2 anni di stop il talento inglese riparte con Fabregas

Henry, Vardy e le star di Hollywood, altra sorpresa sugli spalti del “Sinigaglia“: domenica in occasione di Como-Roma c’era anche, 28, uno dei talenti inglesi (paragonato all’ex capitano della nazionale Gerrard) mai sbocciati del tutto.quasi duedi assenza (ultima apparizione nel febbraio 2023) per vicissitudini varie, il giocatore è pronto a ricominciare e dai primi giorni di gennaio si allenerà in riva al lago agli ordini di Cesc. "Lo facciamo per lui, per farlo rimettere in forma", ha spiegato l’allenatore spagnolo. Eppure, dietro le frasi di circostanza del tecnico, si nasconde la volontà della società di valutare l’inserimento nell’organico di un giocatore rimasto inattivol’ultima esperienza col Besiktas.avrà la sua chance per convincereche in questiha già saputo valorizzare i giovani o rilanciare campioni in crisi.