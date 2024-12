Quotidiano.net - Mediocredito Centrale concede esclusiva a Banca del Fucino per cessione Cr Orvieto

Il cda di"dopo un'attenta valutazione delle offerte ricevute da operatori di rilievo nel settore all'esito di un processo competitivo, ha deciso dire adel", "un breve periodo diper negoziare i principali termini e condizioni della potenzialedella propria partecipazione dell'85,3% in Cassa di Risparmio di. Lo si legge in una nota. La proposta presentata dadel"si è distinta per i contenuti sia economici e finanziari sia industriali, risultando quella che, nel realizzare il miglior risultato per MCC e Invitalia" spiega il comunicato e "consente il rafforzamento del tessuto economico nei territori di riferimento, mantenendo l'autonomia di Crsul territorio nel rispetto della sua vocazione e della sua storia e la salvaguardia dei livelli occupazionali per gli attuali dipendenti di CRO.