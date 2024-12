Lazio-Inter 0-6 Inzaghi | In tanti non vedevano l’ora inciampassimo ma questi ragazzi…

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’domina all’Olimpico rifilando un pesantissimo 0-6 allae, con un punteggio che richiama il prefisso di Roma, manda un messaggio chiaro e forte a tutte le concorrenti per lo Scudetto. Al termine della gara, Simone, ai microfoni di DAZN, ha commentato con orgoglio la prestazione dei suoi:Sei giocatori diversi in gol, l’oggi ha dato un segnale di strapotere. È l’che fa paura al campionato?“Sì, soprattutto perché abbiamo battuto una squadra in grande forma. Nei primi venti minuti abbiamo mantenuto compattezza, tenendo bene le distanze. Dopo il terzo gol è diventato tutto più semplice grazie aragazzi, che da tre anni e mezzo mi danno un impegno straordinario. Sono orgoglioso di allenarli. Abbiamo ottenuto una grande vittoria, ma non abbiamo fatto ancora nulla”.