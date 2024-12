Ilfattoquotidiano.it - Lamborghini parcheggiate davanti al rifugio a 2mila metri sulle Dolomiti, l’ira degli ambientalisti: “Degrado più assoluto”. La replica: “Portate lì dal gatto delle nevi”

Due, ferme,sullo sfondo innevato della montagna, a più 2 milad’altitudine. L’avvistamento è avvenuto all‘esterno delComici, in Val Gardena. E ha scatenato un dibattito tra l’Alpenverein Südtirol e il titolare del, Igor Marzola.Ad essere presa di mira, infatti, è proprio la presenza dei due bolidi. Una “provocazione” all’ambiente montano, secondo il presidente dell’associazione alpinistica Georg Simeoni: “Tanta forza motrice e tanti gas di scarico sono probabilmente più graditiscialpinisti che raggiungono ilcon la forza dei muscoli sui propri sci”, spiega al Corriere della Sera. Ma Marzolacon decisione e dà il via a un acceso scambio di battute: “Non c’è nulla da polemizzare. Si è trattato di un evento privato organizzato daper un centinaio di clienti a cui hanno voluto presentare due Temerario, trasin altitudine su un carrello agganciato alin orari in cui le piste erano chiuse”, spiega il titolare delin cui si è svolta la serata.