La Virtus Bagnolo in campo. L’obiettivo è il primo hurrà

Martedì sulper 4 formazioni dilettantistiche reggiane: in programma un recupero e un posticipo. In Seconda categoria, nel girone D, ecco-Reggio Calcio: si gioca alle ore 20.30 al "fratelli Campari" di(valida per il recupero del 6° turno). I padroni di casa (nella foto, mister Paolo Pagliani) sono ultimi con soli 4 punti e nelle 11 gare disputate non hanno ancora mai vinto: andranno a caccia della prima gioia stagionale provando a battere una Reggio Calcio che ha 6 punti, appena due in più, ma con anche una gara in più giocata. Per i biancorossi, in 12 turni, due sole vittorie e ben dieci sconfitte. Gara dove si cerca la scintilla per svoltare la stagione, da parte di entrambe. L’arbitro designato è Simone Longobardi di Reggio Emilia. In scena anche la Terza categoria, con un posticipo del 14° turno del girone reggiano (A): è Rivalta-Cadelbosco, in programma per le ore 21.