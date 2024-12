Iltempo.it - La rivelazione choc di Papa Francesco: "Scampato a due attentati". Ecco quando

Nel giorno dell'88esimo compleanno di, il Corriere della Sera e Repubblica hanno pubblicato unacontenuta nell'autobiografia "Spera". Durante il viaggio in Iraq nel 2021, Bergoglio èad un duplice attentato organizzato da alcuni kamikaze (tra cui una giovane donna). "Il viaggio in Iraq mi era stato sconsigliato da tutti - ricorda il Pontefice- ma io volevo andare fino in fondo. Sentivo che dovevo". La gendarmeria vaticana era stata informata dai servizi segreti britannici: una donna imbottita di esplosivo si stava dirigendo verso Mosul ed era pronta a farsi esplodere durante la visita del. Non solo. C'era anche un furgone sospetto in viaggio verso le tappe che avrebbe percorso Bergoglio. "Domandai alla gendarmeria che cosa si sapeva sui due attentatori, il comandante mi rispose laconicamente: 'Non ci sono più'.