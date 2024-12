Quotidiano.net - La cultura sotto l’albero

Leggi su Quotidiano.net

LE INDAGINI DI NAZZI Stefano Nazzi aggiunge nuove date al tour 2025 di “Indagini Live – Una nuova storia”, che partirà il prossimo 4 febbraio. Lo stile narrativo è la sua impronta più riconoscibile, come oggettività, approfondimento e ricerca per raccontare i fatti: le indagini, appunto, attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie e il racconto dei media. ROCK AT THE OPERA TOUR Rolling Stones, Guns N’ Roses, Led Zeppelin, AC/DC, U2 sono solo alcune delle band che danno vita al repertorio, rivisitato in chiave sinfonica, dello spettacolo “Rock At The Opera”, la nuova produzione di Duncan Eventi al debutto il 15 e 16 gennaio al Politeama di Genova. 20 appuntamenti in giro per tutta la Penisola, per accontentare i fan più fedeli. STORIE PER IL FUTURO Francesca Cavallo, due volte best seller per il New York Times di “Storie Della Buonanotte Per Bambine Ribelli”, oltre 8 milioni di copie vendute nel mondo, torna con il nuovo libro “Storie Spaziali per Maschi del Futuro”.