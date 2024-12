Ilrestodelcarlino.it - La candidatura a Città Europea dello Sport 2027

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara si candida a, puntando su un ambizioso progettoivo. Conosciuta in tutto il mondo come la "delle biciclette", è pronta a valorizzare il legame tra il suo patrimonio storico e culturale e una visione moderna. Il Comune di Ferrara, guidato dal sindaco Alan Fabbri e dall’assessore alloFrancesco Carità, ha avviato infatti un maxi piano di riqualificazione che sta ridisegnando il panoramaivo cittadino. La Cittadella, il nuovo Palazzetto, la palestra di via Canonici e l’innovativo Skate Park sono solo alcune delle infrastrutture in fase di realizzazione o progettazione. Questi interventi, previsti entro il 2026, risponderanno alle esigenze di atleti, famiglie e giovani promesse, consolidando Ferrara come centro di eccellenzaiva.