Metropolitanmagazine.it - Janis Timma si è suicidato, il campione di basket della Lettonia è morto a 32 anni

Secondo le ricostruzioni, l'ex-giocatore del Khimki si sarebbe tolto la vita in seguito alla dolorosissima separazione dalla moglie, la cantante e attrice ucraina Anna Sedokova. Sul cellulare, rinvenuta al suo fianco, campeggiava un messaggio mandato alla ex-moglie, la famosa cantante e attrice ucraina Anna Sedokova. La coppia, sposatasi nel 2020, aveva attraversato una lunga crisi culminata con il divorzio ufficializzato lo scorso 9 dicembre. ha parlato spesso dei suoi problemi relazionali sui social, scrivendo messaggi che evidenziavano un chiarissimo stato di depressione e tendenze suicide. ha giocato pernella nazionale lettone, vincendo anche la medaglia di bronzo agli Europei U18 nel 2010.