Ilfoglio.it - Irresponsabilità politica sui vaccini: quando il consenso vale più della verità

Leggi su Ilfoglio.it

La farsacommissione, creata esclusivamente per motivazioni politiche e per creare l’ennesima “red flag” su cui scatenare discussioni mentre si nasconde l’incapacità di affrontare i problemisanità pubblica del paese, sarebbe da passare completamente sotto silenzio, se non fosse che le dichiarazioni di certi suoi esponenti sono in realtà non solo una miccia per le discussioni, ma anche estremamente pericolose per le evidenti falsità che propalano. A proposito del rifiuto di vaccinarsi epaura deida parte di alcuni cittadini, questo ha recentemente dichiarato il presidente di quella commissione, il senatore Marco Lisei: “E avevano ragione ad aver paura, bisogna dire chiaramente che alcunihanno causato dei morti, alcunihanno causato degli effetti avversi: è unaaccertata".