Iodonna.it - Il riferimento al Natale e alla nascita di Gesù Cristo è abbastanza ovvio, ma è facile anche leggere un rimando all’attualità e alle piccole vittime di Gaza

Leggi su Iodonna.it

Non si sa dove sia né a che cosa si riferisca ma, come capita sempre, la nuova opera di Banksy è subito una notizia, fin dpubblicazione della sua foto sull’account Instagram del celebre – e misterioso – street artist. Si tratta di una Madonna col bambino, in cui la Madonna è raffigurata nell’atto, che è un’impossibilità, dittare. Banksy colpisce ancora a Londra: un gorilla libera gli animali dallo zoo X Leggi› Banksy, all’asta un’opera per finanziare l’ospedale pediatrico di Kiev Banksy è tornato: la sua Madonna col bambino ha il seno ferito da una pallottolaTiene in braccio il bambino, secondo la più classica delle iconografie cristiane, ma il suo seno è deturpato da un buco arrugginito, un foro che ricorda un buco di proiettile.