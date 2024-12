Lanazione.it - Il presepe vivente in Vaticano. L’emozione dei figuranti pesciatini per l’incontro con Papa Francesco

Per il terzo anno consecutivo idella Città nel, illungofiume organizzato ogni anno da ’L’Officina delle Arti’ in collaborazione con Comune e Diocesi di Pescia, sono stati fra i protagonisti in. L’edizione di quest’anno rimarrà negli annali: l’evento, rivolto a tutti i presepi italiani e organizzato dalle associazioni Terre di Presepi e Città dei Presepi, ha visto il gruppo di volontari pesciatino chiamato a interpretare la Sacra Famiglia nella capannella posizionata di fronte alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Camilla Bellandi, Luca Tarabori e il piccolo Gianmarco, rispettivamente Maria, Giuseppe e Gesù Bambino, insieme ad altri poco meno di 100, guidati del Vescovo delle Diocesi di Pistoia e Pescia Monsignor Fausto Tardelli e dal parroco Don Valerio Mugnaini, e accompagnati dal vice sindaco Luca Tridente, hanno vissuto un giorno che rimarrà scolpito nella storia dell’associazione.