Lettera43.it - Il Pd, la politica dei meme e l’errore di andare a rimorchio della destra

Leggi su Lettera43.it

Una delle differenze fondamentali tra la comunicazione del Partito democratico e quella dei partiti di, da Fratelli d’Italia alla Lega, è che il primo, in genere, non riesce a toccare il fondodemagogia, del trasformismo e del cinismo che alberga nella propaganda conservatrice. Ci si sofferma, per esempio, a osservare i social di Matteo Salvini e si rimane sconcertati:?com’è possibile che un ministro del governo scenda così in basso nel cercare di rendersi popolare? Sparito – pare per sempre – il sensovergogna, nessuno ha più paura di fare la figura dell’idiota su TikTok e, da Hoara Borselli (celebre il suo intercalare: «Dove sono le femministe?», «Dove sono gli antirazzisti?», «Dove sono i guardiani delmente corretto?». Pare non ci sia più nessuno, è rimasta evidentemente solo lei a denunciare presunte ingiustizie) a tale Lohengrin79 (maestro del sarcasmo velenoso polarizzante, sempre pro-), da Daniele Capezzone, che dall’account di Libero fa la lista dei buoni e dei cattivi, a Nicola Porro, che si esprime su TikTok come in tivù gli impediscono di fare, laè scatenata nell’utilizzo dei social.