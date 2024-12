Ilnapolista.it - Il Galatasaray tenta Dybala, Ranieri: «Se ha altre priorità e si trova una soluzione, è giusto accontentarlo»

I Friedkin, proprietari della Roma, sono pronti ad una rivoluzione (un’altra) dopo la sconfitta contro il Como per 2-0. La proprietà è pronta a dare il ben servito ai senatori della squadra. Tra questi potrebbe anche esserci Paulo. La notizie è rimbalzata anche in Turchia dove ilha drizzato le orecchie e si è messo in contatto con l’agente dell’argentino.Leggi anche:torna in Argentina? La moglie: «Se Paredes vuole che vada con lui, Paulo lo seguirà»Claudio, allenatore della Roma, alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Sampdoria ha parlato ai microfoni di Sportmediaset:«al? Io non lo so, sono felice di averlo ma se il ragazzo hae siunavicendevole èacconrlo. Voglio giocatori che siano felici di stare nella Roma.