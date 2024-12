Liberoquotidiano.it - Igor Kirillov ucciso a Mosca: ecco il luogo dell'attentato al generale russo

Ile il suo assistente sono morti in un'vicino a un condominio residenziale di. L'agguato sarebbe stato organizzato nell'ambito di un'operazione speciale del servizio di sicurezza ucraino, l'Sbu, secondo quanto rivela Ukrinform. I due sarebbero morti in un'esplosione: a saltare in aria un ordigno piazzato su uno scooter nel momento in cui il capoe forze di Difesa nuclearea Russia e il suo assistente sono entrati nell'ingresso del palazzo, sulla Prospettiva Ryazansky aera stato accusato di aver utilizzato armi chimiche vietate durante l'operazione militare russa in Ucraina anche dal Dipartimento di Stato americano ed era stato sottoposto a sanzioni da diversi Paesi, tra cui Regno Unito e Canada, per il suo ruolo nel conflitto in Ucraina.