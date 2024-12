Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 17 dicembre 2024: film e intrattenimento

Su Rai Uno Don Matteo; su Rai Belve, su Canale 5 Juventus-Cagliari. Guida aiTv della serata di martedì 17Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 17? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.10 The Ambush. Yemen, 2018: le milizie Houthi, sostenute dall’estero, rovesciano il governo locale e conquistano gran parte del Paese, inclusa Sanaa e Aden. Durante un pattugliamento, tre soldati emiratini vengono intrappolati dai ribelli. Una squadra di soccorso scatena una serie di scontri tra lealisti e ribelli. Su Rai Movie dalle 21.10 Vesper. In un futuro post-apocalittico, la tecnologia genetica ha fallito nel salvare la Terra.