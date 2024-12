Isaechia.it - Grande Fratello, Stefania Orlando critica nei confronti di Jessica e Javier: “Lei fa la moglie gelosa, lui sembrava che…”

è ufficialmente una nuova concorrente del.Ieri sera la showgirl ha fatto il suo – secondo – ingresso nella Casa più spiata d’Italia dopo l’enorme successo riscosso nella sua prima partecipazione alla quinta edizione della versione Vip del reality.Su di lei le aspettative sono altissime. C’è chi temeva che questo suo secondo “sì” potesse macchiare il suo primo percorso, quasi ineccepibile, e chi si è detto da subito super felice che una concorrente davvero abile nel gioco potesse entrare a smuovere le dinamiche di questa edizione un po’ love-centrica.Il suo ingresso, intanto, non le ha deluse. Già nella clip di presentazione pubblicata dal GF ha sganciato la prima bomba in perfetto stile, all’indirizzo di Mariavittoria Minghetti:E’ sempre in cerca di una clip, però fa finta che non gliene frega niente.