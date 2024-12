Isaechia.it - Grande Fratello, ecco gli ascolti della diciottesima puntata

Leggi su Isaechia.it

Ieri sera ladicondotto da Alfonso Signorini, che ha visto l’eliminazione di Stefano Tediosi è l’ingresso di tre nuovi concorrenti, ovvero Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maxime Mbandà, ha totalizzato 2.277.000 spettatori con uno share del 19.09%.tutti i dati auditelserata forniti da Davide Maggio:Nella serata di ieri, lunedì 16 dicembre 2024, su Rai1 l’ultimadi Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso 2 ha interessato 3.015.000 spettatori pari al 18.74% di share (presentazione di 2 minuti: 4.301.000 – 22.02%, glidelle altre puntate). Su Rai2 – dalle 21:41 alle 23:18 – Raiduo intrattiene 664.000 spettatori pari al 3.9% (presentazione di 8 minuti: 652.000 – 3.32%, Behind the Scenes: 448.000 – 3.54%). Su Italia1 la serie Attacco al Potere – Paris has fallen incolla davanti al video 873.