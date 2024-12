Ilrestodelcarlino.it - Giallo Golinucci, lettera anonima per mamma Marisa: “Fate pressione sui frati”

Cesena, 17 dicembre 2024 – Una nuovadestinata alla famiglia di Cristina, la ragazza scomparsa a Cesena 32 anni fa. L’ultimo rinvenimento di due fogli scritti a mano, piegati in quattro parti e depositati dentro la buchetta della chiesa di Ronta, è di domenica. Di queste lettere anonime, dall’inizio della drammatica vicenda, ne sono arrivate molte alla famiglia, ma evidentemente gli investigatori non hanno dato particolare importanza alla cosa anche perché spesso le lettere riportano accuse confuse e senza indizi specifici o elementi di prova che possano aiutare le indagini. Come l’ultimarinvenuta, che presenta dichiarazioni confuse, frasi interrotte, parole scritte a mano alcune con lettere minuscole e altre maiuscole. L’autore della(si legge) ha 60 anni, compiuti da poco.