Ilfattoquotidiano.it - Fumo, alcol, eccesso di peso e sedentarietà: il report Istat consegna un Paese con un cattivo stato di vita

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel 2023 quasi metà degli italiani è sovrapo obeso, 1 persona su 6 abusa die 1 su 5 fuma. Dati preoccupanti riguardano anche i giovani: un terzo dei bambini sotto i 10 anni è in sovrap, mentre 1 adolescente su 30 consumaregolarmente. Questi sono alcuni risultati dell’indagine“Aspetti dellaquotidiana”, che evidenzia quanto ci sia ancora da fare per migliorare gli stili diin Italia come riporta Ansa.Ilin Italia– Nel 2023, fuma il 18,7% degli italiani sopra gli 11 anni, un trend in leggero calo rispetto al 19% del 2022. Il 3,5% consuma più di 20 sigarette al giorno. Ilresta più diffuso tra gli uomini, 22,3%, rispetto alle donne, 15,2 , anche se il divario si sta riducendo: tra gli uomini è in calo, mentre tra le donne rimane stabile. I giovani tra i 25 e i 34 anni sono la fascia più colpita, con un tasso del 26,9%.