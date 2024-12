Lanazione.it - Firenze, sei progetti dell’ateneo tra i vincitori del Fondo Italiano per la Scienza

, 17 dicembre 2024 - Seipresentati dall’Università degli Studi disono tra idelper la(FIS 2), il bando promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per incentivare lo sviluppo della ricerca fondamentale. Il bando si concentra sui tre macrosettori definiti dall’European Research Council (ERC): Scienze Sociali e Umanistiche (Social Sciences and Humanities), Scienze Matematiche, Fisiche, dell’Informazione, Ingegneria, Universo e Scienze della Terra (Mathematics, Physical Sciences, Information and Communication, Engineering, Universe and Earth Sciences) e Scienze della Vita (Life Sciences). Idi UniFi sono stati selezionati tra 118 candidature presentate a livello nazionale, confermando l’eccellenza della ricercafiorentino, rappresentata in tutti e tre i macrosettori ERC.