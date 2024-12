Lettera43.it - Esplosione in una villetta ad Aprilia, sale a tre il bilancio delle vittime

È salito a tre ildell’di una bombola di gas in unabifamiliare ad(Latina). Oltre a una ragazza di 13 anni e alla nonna Laura, i vigili del fuoco hanno trovato senza vita un’altra donna. Il nonno, Giovanni Raffa, è invece ricoverato in gravi condizioni in ospedale. I soccorritori l’hanno estratto vivo dalle macerie e trasferito al nosocomio in codice rosso. La deflagrazione, che sarebbe stata originata da una bombola di gpl, probabilmente utilizzata per il riscaldamento dell’abitazione, ha provocato il crollo parziale dell’edificio causando un incendio di grandi dimensioni. Il botto è stato sentito indistintamente anche a diversi chilometri di distanza, come testimoniato dai residenti della zona.La terza vittima dell’è Ornella ClementiniLa terza vittima è Ornella Clementini, 60enne che da qualche tempo aveva preso in locazione una parte delladi via Apollo interessata dall’