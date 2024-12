Spazionapoli.it - Emergenza difesa, individuato il profilo per sostituire Buongiorno: tre alternative, le ultime di Sky

Su chi punterà il Napoli per il mercato di gennaio? Ci sono diversi nomi sulla lista di Giovanni Manna, arrivano ledi Sky Sport. Il Napoli guarda al mercato con grande attenzione, soprattutto in questa fase particolare dove c’è una vera e propriain. Già nelle scorse settimane si era parlato di un possibile colpo nelle retrovie, soprattutto per dare ad Antonio Conte unche potesse sposare a pieno le sue idee di calcio.Ma adesso, con l’infortunio di, si è creata una vera e propria necessità: il Napoli dovrà operare in quel di gennaio, soprattutto perchè non sono ancora chiari i tempi di recupero dell’ex calciatore del Torino.Giovanni Manna si sta guardando attorno, ci sono dei nomi interessanti sui quali si sarebbe poggiata concretamente l’attenzione del direttore sportivo dei partenopei.