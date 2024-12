Ultimouomo.com - E quindi com'è il disco di Moise Kean?

Leggi su Ultimouomo.com

Il panorama hip hop, italiano e internazionale, ha vissuto grande fermento negli ultimi giorni e in questo Natale agli appassionati non mancherà di certo la musica da mettere in sottofondo mentre cucinano o sistemano casa. Nella notte tra giovedì e venerdì c’era attesa per il joint album di Snoop Dogg e Dr Dre, a 21 anni di distanza da Doggystyle, in un periodo di renaissance della West Coast, che in poche settimane ci ha regalato gli album di Kendrick Lamar e Tyler the Creator, oltre che il ritorno di Ice Cube. I cultori dei freddi inverni newyorkesi, invece, avranno dedicato gli ultimi giorni al genio musicale di Roc Marciano e Alchemist, con un altropieno di sample assurdi scovati chissà dove.E in Italia? L’attenzione dei media è stata monopolizzata dall’uscita a sorpresa dell’album di Marracash, che ormai riesce a generare un clamore degno dei grandi nomi della musica italiana: non a caso il suo è un lavoro molto più vicino al cantautorato e ad altri generi che non all’hip hop.