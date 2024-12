Diritti animali, dopo il successo della prima edizione torna “Vissi D’arte…Vissi D’amore”

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 17 dicembre 2024-ilottenuto lo scorso Dicembre con ladel premio “Rispetto e Amore “dove siamo riusciti a portare all’attenzione dei politici e dei media alcune problematiche da risolvere che riguardano i nostri amici a 4 zampe o due ali e premiato associazioni che con tanti sacrifici lottano per idegliil 18 Dicembre 2024 alle or 16,30 presso la Sala Gonzaga in Campidoglio Con il PatrocinioPresidenzaCommissione Patrimonio di Roma Capitale , del Consiglio Regionale del Lazio, dell’Archivio Storico del Cinema Italiano, Spazio teatro 80 presenta l’evento “D’Arte ..con la secondadel Premio Rispetto e Amore dove saranno premiati Associazioni e privati per il grande impegno svolto a favore deglie per l’impegno etico svolto con il proprio lavoro.